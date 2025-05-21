شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل افتتاح الرئيس السيسى المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقاً).

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الحفل تضمن عرضاً لفيلم تسجيلي بعنوان "مستقبل مصر القدرة والتنمية"، كما القى العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كلمة تناول فيها أبرز أنشطة ومشروعات الجهاز، مستعرضاً تطورات مشروع مدينة "مستقبل مصر الصناعية" المتخصصة في مجال التصنيع الزراعي، واستهداف استصلاح ٤،٥ مليون فدان، بما في ذلك اضافة ٨٠٠ الف فدان مستصلحة للرقعة الزراعية المصرية بحلول شهر سبتمبر ٢٠٢٥، ليصبح اجمالى الاراضي القابلة للزراعة في مصر ١٣،٥ مليون فدان بحلول عام ٢٠٢٧، لضمان تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية وتقليل فاتورة استيراد مصر للسلع الغذائية، التي تبلغ سنويا حوالي ٢٠ مليار دولار، كما تطرقت الكلمة إلى جهود الجهاز في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب أنشطته في التعدين واستغلال الموارد المحجرية الواقعة في الاراضي التابعة له، وقيام الجهاز بطرح ٣٠٪؜ من اسهم الشركات التابعة له في البورصة لتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة والاستفادة من ثمار التنمية، اخذا في الإعتبار أن حجم أعمال الشركات التابعة للجهاز في المجالات المختلفة (النقل - توزيع الكهرباء - الميكنة الزراعية - البتروكيماويات - مقاولات وحفر الآبار - السلع الوسيطة) يبلغ حوالي ١٠٠ مليار جنية سنوياً، كما تم استعراض نشاط الجهاز في مجالات انتاج الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وانشاء صوامع تخزين الغلال، ومجمع ثلاجات لتبريد وتجميد المحاصيل، ومصنع للمجففات واخر للاعلاف.

وخلال الفعالية، شهد الرئيس السيسى، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، افتتاح موسم الحصاد في عدة قطاعات زراعية، شملت حصاد القمح بقطاع الجنوب (شرق العوينات)، حصاد بنجر السكر بقطاع الجنوب (أسوان)، وحصاد بنجر السكر بقطاع السادات، إلى جانب افتتاح مقر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بألماظة.

وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن فعاليات الحفل تضمنت أيضاً كلمة للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تناول خلالها وضع الاحتياطي الاستراتيجي لضمان تحقيق الامن الغذائي، وتسويق القمح المحلي خلال عام ٢٠٢٥ وزيادة السعات التخزينية واسعار التوريد، وجهود الوزارة في التوسع في الاسواق والمعارض، بما في ذلك زيادة اعداد اسواق اليوم الواحد، والجهود المبذوله لزيادة منافذ البيع التي توفر السلع لحوالي ٧٠ مليون مواطن، والاستعداد للمواسم والاعياد،

كما ألقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد كلمة، تضمنت استعراضاً للجهود المبذولة في المحافظة لتطوير البنية الأساسية، والموقف التنفيذي لمشروع حياة كريمة، والجهود المبذولة لتطوير صناعة التمور، وكذا تطورات التوسع الأفقي في مجال الزراعة، وجهود توصيل الغاز الطبيعي، وإنشاء جامعة الوادي الجديد ومجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، حيث قام الرئيس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بافتتاح المجمع، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن محافظة الوادي الجديد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى، قام بعد ذلك بإزاحة الستار عن لوحة تذكارية إيذاناً افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ثم قام بجولة تفقدية، تضمنت تفقد ثلاجات التخزين، ومصنع للعلف، ومصنع للمجففات، وصولاً إلى منطقة الصوامع.

وفي طريقه إلى مزرعة الخير لمشاهدة حصاد القمح، تفقد الرئيس السيسى -جواً- المشروع الجديد لمدينة مستقبل مصر، كما استمع الى شرح بالمزرعة حول منتجاتها من قبل العقيد الدكتور بهاء الغنام، ثم توجه الرئيس بعد ذاك إلى مقر الإدارة المركزية لجهاز مستقبل مصر، حيث تم التقاط صورة تذكارية له مع كبار المسؤولين والضيوف والعاملين بالمركز.