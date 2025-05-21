شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل مهمة للرئيس السيسى بفعاليات موسم حصاد القمح.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل مهمة بعث بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025 بمنطقة الضبعة في محافظة مطروح. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك تحديات كثيرة تواجه الدولة، لإضافة أراض زراعية جديدة، مضيفًا: "عاوز أقولكم لما نيجي نقول فيه تخطيط بكلم الحكومة والمستثمرين وكل من يساهم في إنجاح الفكرة، ونقول عاوزين ندخل الأرض دي الزراعي بيقابلنا تحديات تمويل وتنفيذ".



رسائل مهمة للرئيس السيسى خلال فعاليات موسم حصاد القمح

وأضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025: "لما نتكلم عن البنية الأساسية المطلوبة في الزراعة.. طاقة وبنية تخدم على الزراعة.. طرق وشبكة كهرباء.. لو بقول عاوز أدخل 800 ألف فدان .. لو ضيعت مني سنة نتيجة أى شيء .. تنسيقنا مكنش كفاية أو عزيمتنا مكنش كفاية.. لو مفيش تمويل مش هنقدر نعمل ده.. لما نضيع موسم زراعي بتضيع مني سنة.. طيب الـ 800 الف فدان تفتكروا متوسط دخلهم في السنة كام؟ 50 ألف جنيه في الفدان يعني 30 مليار جنيه .. يبقا أنت ضيعت من مصر فرصة 30 مليار.. ايوه هتاخدهم السنة الجاية لكن كنت ممكن تاخدهم السنة دي والسنة اللى جايه".



رسائل مهمة للرئيس خلال فعاليات موسم حصاد القمح

وتابع السيد الرئيس: "تكلفة توصيل مصادر الطاقة لـ 2.2 مليون فدان تتكلف عشرات المليارات، معلقا: "وزير الكهرباء يحط إيده معايا بقوة.. وزير الرى يحط إيده معايا بقوة.. وزير الزراعة برضه، ويبقا احنا قاعدين بنذاكر ونتابع كلنا مع بعض، مش جهاز مستقبل مصر بس، حتى المستثمرين بتوع القطاع الخاص.. الأرض دي متاحة ليكم هيبقا قطعنا شوط كبير في إتاحة الأرض مش هتبقا محتاج كهربا ولا طرق، كل المطلوب منك تعمل خدمة أرض علشان تطلع إنتاج".

واستطرد الرئيس السيسى: "بصراحة عاوزين القطاع الخاص يبقا موجود في القطاع ده، على حجم المتاح بنتكلم في أرقام كبيرة حدا هنعملها.. الشغل ده مش بيمشى من غير كهرباء.. وعلشان توصل كهرباء للمناطق دي فيها استثمارات كبيرة علشان توصل الكهرباء علشان أدخل 100 ألف فدان للزراعة الحقيقية.

وتابع الرئيس السيسي: "الـ 600 ألف فدان هيتشغل فيهم كام واحد؟ لو هنقول كل فدان واحد يبقا حوالي 600 الف إنسان يبقا 600 الف أسرة بتدخلهم دخل مش هيقل عن 7 آلاف جنيه في الشهر.. بنتكلم علشان تعمل بنية أساسية وتكلفة 100 ألف فدان بتتكلم عن 300 الف جنيه للفدان بنية أساسية ليصبح قابل للزراعة من أرض صحراوية لأراض إنتاجية يعني المليون فدان يتكلف 300 مليار جنيه".

وشدد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة، وقال إن "البنية الأساسية في الزراعة تحتاج إلى تضافر جهود وزارات الزراعة والري والكهرباء والنقل، وتوفير التمويل اللازم لعملية التنفيذ".

واستفسر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عدم توفر مصنع لإنتاج لبن البودرة في مصر حتى الآن، قائلا: "لبن البودرة 45 مليون علبة .. لغاية دلوقتي ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟ واستورده ميتعملش مصنع..امسكه في موضوع موضوع وخلصوه".

أضاف: "بقول للمستثمرين ورجل الصناعة والغرف إذا كنتم عاوزين تنقلوا بلدكم من وضع لوضع أحسن مش هيبقا سهل.. هتبحث وتجرى وتصر على موقفك لغاية ما ربنا يسدد خطاك.. عاوزين نستفيد كرجال صناعة وزراعة وحكومة علشان مصر وعلشان نغير الواقع اللى احنا فيه".

وواصل الرئيس: "بدل ما أدي فلوس كل شهر في تكافل وكرامة ممكن أدى حاجة من دي تغني الناس.. إنتاجنا في اللحوم والألبان يغني الناس.. طيب إزاى نقدر نعملها مع بعض؟ هل ده معناه الراجل اللى في القطاع الخاص ميكسبش؟ لا يكسب".