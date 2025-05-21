شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الزامبى على هامش الاجتماع الأفريقى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع مولامبو هايمبى وزير خارجية زامبيا اليوم الأربعاء، وذلك على هامش الاجتماع الوزارى الأفريقى الأوروبى المنعقد فى بروكسل.

أعرب الوزير عبد العاطى عن تطلع مصر للبناء على الزخم المُتنامى فى العلاقات الثنائية، الذى جسدته الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، وكان آخرها زيارة فخامة الرئيس الزامبى إلى مصر فى فبراير 2025، مؤكدًا على أهمية وضع رؤية تنفيذية لمخرجات تلك الزيارة فى المجالات ذات الأولوية ومن أهمها قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة، مشيرًا إلى ضرورة مُضاعفة معدلات التبادل التجارى من خلال تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الزامبية والاستفادة من عضوية البلدين فى تجمع "الكوميسا".

ورحب وزير الخارجية بالتنسيق القائم بين شركة المقاولون العرب ووزارة البنية التحتية الزامبية لتنفيذ عدد من المشروعات، مشيدًا بالتعاون الثنائى القائم بين مصر وزامبيا فى المجال الصحي.

شدد وزير الخارجية على أهمية استمرار التنسيق بين مصر وزامبيا فى المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد الأفريقى، بما يخدم المصالح الأفريقية وشعوبها.