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الصحة العالمية تقدم 5 خطوات بسيطة لحماية صحتك والآخرين خلال الحج

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القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنه أثناء استعدادك للسفر لأداء مناسك الحج، إليك قائمة من الخطوات البسيطة لكنها مهمة لحماية صحتك وصحة الآخرين من حولك:


نصائح للحجاج

1.احصل على جميع التطعيمات المطلوبة والموصى بها، وراجع أحدث الإرشادات من وزارة الصحة على الموقع الإلكتروني.

2.استشر طبيبك بشأن أي حالات صحية مسبقة، وأحضِر ما يكفي من الأدوية في عبواتها الأصلية.

3. احمل وثائق طبية تبيّن أي حالات صحية مزمنة .

4. تأكد من حصولك على جميع التطعيمات الروتينية، ومنها الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي وشلل الأطفال والحصبة والنكاف والجدري

5. اتبع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة للوقاية من المرض.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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