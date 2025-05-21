شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تقدم 5 خطوات بسيطة لحماية صحتك والآخرين خلال الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنه أثناء استعدادك للسفر لأداء مناسك الحج، إليك قائمة من الخطوات البسيطة لكنها مهمة لحماية صحتك وصحة الآخرين من حولك:



نصائح للحجاج

1.احصل على جميع التطعيمات المطلوبة والموصى بها، وراجع أحدث الإرشادات من وزارة الصحة السعودية على الموقع الإلكتروني.

2.استشر طبيبك بشأن أي حالات صحية مسبقة، وأحضِر ما يكفي من الأدوية في عبواتها الأصلية.

3. احمل وثائق طبية تبيّن أي حالات صحية مزمنة .

4. تأكد من حصولك على جميع التطعيمات الروتينية، ومنها الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي وشلل الأطفال والحصبة والنكاف والجدري

5. اتبع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة للوقاية من المرض.



