شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. أجواء ربيعية مائلة للحرارة معتدلة ليلا والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس 22 مايو 2025، طقس ربيعي مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.



ومتوقع غدا نشاط رياح على بعض المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.



ويشهد غدا شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 32 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 27 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 35 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 24 درجة.