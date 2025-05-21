شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار يلتقي وزيرى صحة موريتانيا وكوبا لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور عبدالله سيدي محمد، وزير صحة دولة موريتانيا، والدكتور خوسيه ميراندا، وزير صحة دولة كوبا، لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي، ذلك على هامش فعاليات الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية بمدينة جنيف السويسرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقائين تناولا مناقشة عدة موضوعات ذات اهتمام مشترك، على رأسها التصنيع الدوائي، وتسهيل دخول المنتجات الدوائية، وتسجيل وتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية، بجانب التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الطبية من خلال برامج تدريبية متخصصة للأطباء، والتقنيات الطبية الحديثة، وشملت أوجه التعاون دعم جهود مكافحة الأمراض المعدية.

وقال «عبد الغفار» إن اللقائين تطرقا إلى إمكانية التعاون في تطوير منظومة التأمين الصحي، والتوسع في التغطية الطبية الشاملة، لتعزيز التكامل الصحي، وإمكانية إرسال القوافل الطبية المتخصصة، وذلك في إطار دعم الجهود لتوفير الرعاية الصحية الشاملة، وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية في مختلف التخصصات.