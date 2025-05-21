الخلاصة فى اللغة العربية.. نماذج مش هيخرج عنها امتحان الثانوية العامة

الخلاصة في نماذج امتحان اللغة العربية للثانوية العامة



نماذج امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

وتشمل هذه المراجعات المركزة شرحًا مختصرًا ومبسطًا للمنهج، والتى تتناول مجموعة من التدريبات والأسئلة النموذجية التى تعزز من فهم الطلاب للمنهج، وتُهيّئهم نفسيًا ومهاريًا لاجتياز الامتحان بنجاح.

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ومن جانبها، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواصفات النهائية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة، مشيرة إلى أن الامتحان يأتى متدرجًا فى مستوى الصعوبة بما يسمح بقياس الفروق الفردية بين الطلاب، ويركّز على نواتج التعلم الحقيقية، مثل الفهم والتحليل والتطبيق، مع الالتزام الكامل بما ورد فى منهج الصف الثالث الثانوي.