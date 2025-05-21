- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن الخلاصة فى اللغة العربية.. نماذج مش هيخرج عنها امتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد عبد الرحمنالأربعاء، 21 مايو 2025 03:40 م
في إطار سعيه المستمر لدعم طلاب الثانوية العامة ومساندتهم فى رحلة التحصيل والمراجعة، يواصل موقع ”الخليج 365” تقديم مراجعات نهائية شاملة لمنهج مادة اللغة العربية، بالإضافة إلى نماذج استرشادية تحاكى شكل أسئلة الامتحانات الفعلية، وذلك قبيل انطلاق اختبار نهاية العام.
نماذج امتحان اللغة العربية للثانوية العامة
نماذج امتحان اللغة العربية للثانوية العامة
الخلاصة في نماذج امتحان اللغة العربية للثانوية العامة
نماذج امتحان اللغة العربية للثانوية العامة
وتشمل هذه المراجعات المركزة شرحًا مختصرًا ومبسطًا للمنهج، والتى تتناول مجموعة من التدريبات والأسئلة النموذجية التى تعزز من فهم الطلاب للمنهج، وتُهيّئهم نفسيًا ومهاريًا لاجتياز الامتحان بنجاح.
لمزيد من المراجعات النهائية.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة
ومن جانبها، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواصفات النهائية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة، مشيرة إلى أن الامتحان يأتى متدرجًا فى مستوى الصعوبة بما يسمح بقياس الفروق الفردية بين الطلاب، ويركّز على نواتج التعلم الحقيقية، مثل الفهم والتحليل والتطبيق، مع الالتزام الكامل بما ورد فى منهج الصف الثالث الثانوي.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز