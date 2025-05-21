شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة المنامة بمصر تستقبل الشباب البحرينى المشارك بمنحة ناصر للقيادة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، "سلمى شيخو" و"حامد البلوشي" الموظفين بوزارة شؤون الشباب، المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية ضمن الدفعة الخامسة، والتي أقيمت تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، تحت شعار "مصر والأمم المتحدة: 80 عاما تمثيلًا لقضايا الجنوب العالمي",

يشارك فى المنحة أكثر من 150 من القيادات الشبابية من أكثر من 80 دولة حول العالم، خلال الفترة من 10 حتى 25 مايو الجاري، والتي تستهدف القيادات الشبابية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والشباب الفاعلين والمؤثرين في المجتمع المدني على مستوى دول العالم.

وأشادت زينل، خلال اللقاء، بحصول المشاركين على هذه المنحة المتميزة، متمنية لهما دوام التقدم والتوفيق، مؤكدة اعتزازها بالمكانة المرموقة للشباب وإسهاماتهم ومشاركاتهم وتمثيلهم لمملكة البحرين في كافة المحافل والإقليمية والدولية.