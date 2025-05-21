شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات متكاملة لحجاج القرعة تتوّج بزيارة الروضة الشريفة والان مع تفاصيل الخبر

منذ اللحظة الأولى لوصول حجاج القرعة إلى المدينة المنورة، حرصت بعثة وزارة الداخلية على تنظيم زيارة الروضة الشريفة، باعتبارها واحدة من أبرز الخدمات التى تقدمها البعثة للحجاج خلال إقامتهم فى المدينة. وتتم الزيارة وفق إجراءات دقيقة، تبدأ بحجز مسبق تنسقه البعثة مع الجهات السعودية، ليتم بعدها إبلاغ الحجاج بالمواعيد المحددة، حيث يُصطحبون في مجموعات منظمة للدخول إلى الروضة الشريفة وأداء الصلاة بها، فيما تتكرر هذه الزيارات يوميًا بمجموعات جديدة من الحجاج.

حجاج القرعة

ولا تقتصر جهود البعثة على تنظيم الزيارات، بل تمتد لتشمل حزمة واسعة من الخدمات، على رأسها التوعية الدينية بكيفية أداء المناسك. وتُنفذ هذه التوعية من خلال أئمة وواعظات من وزارة الأوقاف يرافقون البعثة، ويعقدون ندوات دينية داخل فنادق الإقامة لتعريف الحجاج بأركان الحج وخطواته.

حجاج بيت الله الحرام

وتوفر البعثة كذلك رعاية صحية متواصلة من خلال عيادات طبية مقامة داخل الفنادق، تقدم خدماتها على مدار الساعة، مع استعداد دائم للتعامل مع الحالات الطارئة بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية.

بعثة الحج

وفي مشهد يومي يعكس المتابعة المستمرة، يتواجد المشرفون من الضباط والضابطات داخل مقار إقامة الحجاج، لتقديم الدعم والإجابة عن الاستفسارات والعمل على حل أية مشكلات تواجه الحجاج، بما يضمن راحتهم وطمأنينتهم.

بهذا التنوع والتكامل في الخدمات، تسعى بعثة وزارة الداخلية لتيسير أداء المناسك لحجاج القرعة، وتوفير أقصى درجات الراحة والأمان طوال فترة الرحلة المقدسة.