شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: توفير فرص عمل فى الأردن لعمال مصريين بقطاع تصريح العمل الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء عن توفير فُرص عمل للعمل بالأردن بقطاع تصريح العمل الحر على مهن " عامل مياومة بمشارع اسكانية، وعامل مياومة إنشاءات ، وعامل مياومة تحميل وتنزيل، وعامل مياومة زراعي، والدخول على الرابط التالي لمن يرغب: https://egyemp.labour.gov.eg/ ..وتقديم البيانات المطلوبة ،وذلك من اليوم الأربعاء 21-5-2026،ولمدة 5 أيام .



وتأتي هذه الفرص الجديدة في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير فرص عمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والإدارة العامة للتشغيل ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج .



وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط المطلوبة في هذه الفرص : السن من 20 عام إلى 50 عام ، واللياقة البدينة والصحية ، وخبرة كافية بمجال العمل المطلوب، وأن يكون خاليًا من فيرس c ، وألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن ، ولم يمض على التسفير 5 سنوات ، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من31-5-2020 ،حتى31-5-2021 ..

القدرة على سداد رسوم تصريح العمل الحر وهي : 800 دينار رسوم تصريح العمل ، و100 دينار رسوم لصالح الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، و85 دينار رسوم الفحص الطبي، و250 دولار يتم تسديدهم عند دخول الأردن ، بالإضافة إلى تحمل العامل مبلغ 400 دينار اشتراك الضمان الاجتماعي .