شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محال تمارس نشاطها دون ترخيص خلال حملة فى شارع فيصل والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية للتصدى للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو تمس حقوق المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع الأنشطة غير المرخصة أو التى تتسبب فى إزعاج المواطنين وتشكل خطرًا على السلامة العامة، وذلك فى إطار جهود الدولة لإعادة الانضباط للمجال العام وفرض سيادة القانون.

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الجيزة، شنت الإدارة العامة للسياحة بالتعاون مع الأجهزة المختصة بحى الهرم والطب البيطرى والصحة، وجهاز المتابعة الميدانية، حملة مكبرة بنطاق شارع فيصل ونهاية شارع الهرم، استهدفت المحال العامة التى تمارس نشاطها دون ترخيص.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المحال التى تمارس نشاطها دون ترخيص وغير ملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، مع توجيه المحال بوجوب توفيق أوضاعها قانونًا بالإضافة إلى ضبط سلع غذائية متتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ترأست الحملة عزة وهدان المشرف على الإدارة العامة للسياحة، وبمشاركة معتز مسعود نائب رئيس حى الهرم، وممثلى مديريات الصحة والطب البيطرى والعمل وشرطة المرافق، وجهاز المتابعة الميدانية، وعدد من العاملين بالإدارة العامة للسياحة.