شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدًا 14 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري غداً الخميس، 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلي الأراضي المقدسة، بواقع 7 رحلات القاهرة - جدة، 5 رحلات القاهرة - المدينة المنورة، ورحلة القاهرة - الطائف، رحلة باماكو - المدينة المنورة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والأوقاف وقرعة مجلس الشيوخ والنواب والقليوبية ومطروح وتضامن القاهرة والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

وأعلن الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن مصر للطيران تنقل هذا العام نحو 66,500 حاج عبر 654 رحلة جوية، بواقع 324 رحلة في مرحلة الذهاب و330 رحلة للعودة، بما يشمل حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والحج السياحي والرحلات الخاصة، إلى جانب حجاج الترانزيت من عدة دول.

وأكد عادل على أن الشركة الوطنية تعتبر موسم الحج مسؤولية وطنية وإنسانية، وقد سخّرت كافة إمكانياتها البشرية والفنية والتشغيلية لتيسير الرحلات، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة بالمطارات المصرية، وبمطارَي جدة والمدينة المنورة في السعودية، لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لضيوف الرحمن، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به السلطات السعودية، وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، في تسهيل إجراءات الحج وتقديم الدعم اللازم للحجاج المصريين وسائر حجاج العالم.