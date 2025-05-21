شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يستأنف جلساته السبت بعد إحالة مشروع قانون الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استئناف جلساته العامة يوم السبت القادم 24 مايو الساعة 11 صباحا.

جاء ذلك بعدما صرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بأن النائب عبدالهادى القصبى، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا صباح اليوم 21 مايو بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأشار أمين عام مجلس النواب أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع باكر الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة صباحاً لدراسته.