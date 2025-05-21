شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يضع حجر أساس مجمع المحاكم الجديد ويفتتح المقر المؤقت بالدقهلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قام المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة اليوم، بوضع حجر الأساس لمجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بمحافظة الدقهلية، وذلك على الأرض المخصصة لهذا الغرض والبالغ مساحتها 2200 متر مربع، يرافقه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمستشارون أعضاء المجلس الخاص.

وفي إطار الزيارة، افتتح أيضًا المقر المؤقت لمجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة الدقهلية، الكائن بحي الأشجار بمدينة المنصورة.

وتفقد رئيس مجلس الدولة مقر المجمع المؤقت بمدينة المنصورة، واطلع على الإمكانيات والمزايا التي يوفرها، والتي تسهم في خلق بيئة عمل متطورة تحقق أهدافًا متعددة، في مقدمتها دعم مفهوم الشمول الإدارى.

وأكد المستشار أحمد عبد الحميد عبود، أن مجلس الدولة يخطو بخطى سريعة نحو التطوير الشامل من خلال اعتماد الرقمنة وتوظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة في منظومة العمل، مشيرًا إلى حرص المجلس على تقريب جهات التقاضي من المواطنين عبر افتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات، إلى جانب توفير المقار اللازمة لعمل الإدارات المختلفة التابعة للمجلس بما يُسهم في تسهيل الإجراءات والتعاملات أمام المتقاضين.

كما أشار رئيس المجلس إلى حرص مجلس الدولة على مواكبة خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، وخاصة القضايا المتعلقة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم خدمات قضائية متطورة في إطار رؤية "الجمهورية الجديدة".

وثمَّن رئيس مجلس الدولة التعاون الوثيق الذي قدمته الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة لدعم خطة التطوير التي ينفذها المجلس، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وضع حجر الأساس لمجمع محاكم مجلس الدولة



وضع حجر الأساس لمجمع محاكم مجلس الدولة



وضع حجر الأساس لمجمع محاكم مجلس الدولة



وضع حجر الأساس لمجمع محاكم مجلس الدولة



وضع حجر الأساس لمجمع محاكم مجلس الدولة



وضع حجر الأساس لمجمع محاكم مجلس الدولة



وضع حجر الأساس لمجمع محاكم مجلس الدولة



وضع حجر الأساس لمجمع محاكم مجلس الدولة



وضع حجر الأساس لمجمع محاكم مجلس الدولة



وضع حجر الأساس لمجمع محاكم مجلس الدولة



وضع حجر الأساس لمجمع محاكم مجلس الدولة