شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن نجاح أول تدخل علاجى دقيق لعلاج الجلطات الدماغية الحادة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى عن نجاح أول تدخل علاجى دقيق لعلاج الجلطات الدماغية الحادة باستخدام القسطرة المخية بمجمع السويس الطبى التابع للهيئة بمحافظة السويس، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الطبية المتطورة التى تعد من أدق التدخلات العلاجية فى طب الأعصاب.

وأوضح البيان، استقبل قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبى سيدة مسنة تبلغ من العمر 60 عامًا ظهرت عليها أعراض حادة تمثلت فى ضعف بالجانب الأيمن من الجسم وصعوبة فى الكلام وذلك بعد ساعتين فقط من بدء الأعراض، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة حيث خضعت المريضة لأشعة مقطعية على المخ ورنين مغناطيسى على شرايين المخ والرقبة، وتم نقلها مباشرة إلى وحدة القسطرة المخية بالمجمع حيث أجرى لها تدخل علاجى عاجل باستخدام تقنية شفط الجلطة عبر القسطرة المخية ما أسفر عن تحسن ملحوظ فى حالتها الصحية سواء من حيث الحركة أو القدرة على الكلام فيما تم احتجازها بوحدة السكتة الدماغية بالمجمع لاستكمال بروتوكول العلاج الدوائى والرعاية اللاحقة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، بأن هذا التدخل العلاجى يعكس مدى تطور خدمات الرعاية الصحية داخل محافظات تطبيق المنظومة ويؤكد قدرة الهيئة على توفير خدمات دقيقة ومتقدمة للمواطنين كبار السن والفئات الأولى بالرعاية مشيرًا إلى أن تكلفة هذا النوع من التدخلات خارج مظلة التغطية الصحية الشاملة تتجاوز ربع مليون جنيه فى حين لم تتحمل المريضة سوى مساهمة لا تتجاوز 450 جنيهًا فقط.

وأضاف السبكى، أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التى يحققها مجمع السويس الطبى حيث بلغ عدد العمليات الجراحية التى أجريت به منذ تشغيله ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل حوالى 10 آلاف عملية، مؤكدًا استمرار الهيئة فى التوسع بخدماتها التخصصية والدقيقة وتزويد منشآتها بأحدث التقنيات والكوادر المؤهلة لتحقيق أفضل نتائج صحية ممكنة لجميع المنتفعين.

هذا، وشارك فى إجراء التدخل العلاجى فريق طبى متميز من الأساتذة والاستشاريين وأخصائيى المخ والأعصاب والقسطرة المخية ضم كل من أ.د. محمد عبدالهادى رئيس قسم طب المخ والأعصاب، أ.د. خالد محمد صبح أستاذ واستشارى المخ والأعصاب والقسطرة المخية، أ.د. محمود جلال أستاذ مساعد واستشارى المخ والأعصاب والقسطرة المخية، أ.د. منال حافظ أستاذ واستشارى المخ والأعصاب والاستشارى المناوب أثناء إجراء التدخل.