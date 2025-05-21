شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعانى طفله من عيوب خلقية فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمتابعة الحالة الصحية للطفل «آدم» والذي يعاني من عيوب خلقية في القلب، وذلك عقب متابعته استغاثة أطلقها والد الطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وجه على الفور، نائبه الدكتور محمد الطيب، بمتابعة التواصل الفوري مع أسرة الطفلة، مؤكدًا أنه جاري نقل الطفل إلى مستشفى أطفال مصر والبدء في تلقي الرعاية الطبية العاجلة، وذلك بعد تقييم حالته الصحية بواسطة أطباء قسم الحضانات وأطباء جراحة القلب وقسطرة القلب بمستشفى أطفال مصر فور وصوله.