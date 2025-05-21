شكرا لقرائتكم خبر عن "المجلس الأعلى للأمناء" يثمن جهود وزارة التعليم فى حل أزمة الكثافة بالفصول والان مع تفاصيل الخبر

ثمن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في اختراق ملف الكثافات الطلابية هذا العام، وتقليل الكثافة الطلابية التي كانت قد وصلت إلى أعداد كبيرة على مدار الأعوام السابقة.

وأكد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن حلول الوزارة نجحت في تحقيق معدلات كثافة منضبطة ومقبولة داخل الفصول بأقل من ٥٠ طالبا في الفصل، الأمر الذي يعد بمثابة بداية ناجحة لحلحلة هذا الملف الهام، وخاصة في الإدارات مرتفعة الكثافة علي مستوي الجمهورية.

وأشار عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين إلى أن حل أزمة كثافات الفصول، بجانب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة هذا العام، حققت نسب حضور مرتفعة للطلاب داخل المدارس، واستمر حضور الطلاب منذ بدء العام الدراسي حتى موعد امتحانات نهاية العام.

وأكد "علام" أن المدارس لا يمكن لها أن تؤدي رسالتها التربوية دون حضور الطلاب، وقد نجحت الوزارة في تحقيق مبدأ عودة الطلاب إلى المدارس، وانتظام سير العملية التعليمية طوال فترة الدراسة.

ولفت رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين إلى أن الزيارات الميدانية للسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتي لم تتوقف منذ انطلاقة العام الدراسي لمختلف محافظات الجمهورية، كان لها بالغ الأثر في انضباط سير الدراسة، بجانب استمرار لجان المتابعة من قبل قيادات ديوان عام الوزارة، ومديري ووكلاء المديريات والإدارات التعليمية، الأمر الذي ساهم في إنجاح العام الدراسي الحالي.