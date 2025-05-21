شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الشاملة والملكية الفكرية والمرأة والطفل ضمن مشروعات تخرج بإعلام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، جلسات لتحكيم مشروعات التخرج على مدار ثلاثة أيام بقاعة المؤتمرات بالكلية، وذلك برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة وبدعم من الدكتورة هناء فاروق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف أحمد خطاب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية.

وأوضحت الدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية، أن هناك حرص دائم على أن تكون مشروعات التخرج محاكاة للقضايا المصرية المجتمعية والتنموية، مشيرة إلى أن مشروعات قسم العلاقات العامة والإعلان هذا العام تطرقت لمعظم القضايا التي تهم الشباب وإدارة أزماتهم المحتملة، لا سيما بعد التخرج ومواجهة سوق العمل من أجل قيادتهم إلى خدمة الوطن، وفى الوقت نفسه السعي نحو تحقيق طموحاتهم وعدم الانسياق نحو الاتجاهات غير المجدية، وأيضا احتكاكهم العملي بقضايا الوطن والتطلع للمستقبل والتكنولوجيا المستحدثة للاستفادة من مزاياها وتجنب مخاطرها.

وأشار الدكتور أحمد خطاب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان إلى أن مشروعات التخرج هذا العام استخلصت بعض المقترحات لمعالجة مشكلات العديد من القضايا، ومن بينها معالجة المشكلات التي تعاني منها بعض الصناعات اليدوية الهامة التي يمكن تساهم في زيادة معدلات الصادرات والتوعية بأهمية الملكية الفكرية والشمول المالي والعلامات التجارية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة فضلا عن التطرق لمشكلات الشباب في سن العشرينات ومعالجاتها وتقليل الفجوة بين الأجيال، بالإضافة للترويج السياحي والحماية البيئية.

تشكلت لجان التحكيم على مدار ثلاثة أيام من نخبة من الأساتذة الأكاديميين والخبراء والمتخصصين حيث أشادت جميع اللجان بأهمية المشروعات المطروحة والجودة الفنية والأدوات الإعلامية والبحثية المستخدمة ومدى احترافية الأداء وجودة العرض والتقديم.

وتكونت لجان التحكيم من الدكتورة حنان جنيد أستاذ العلاقات العامة والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتور محمود يوسف أستاذ العلاقات العامة بالكلية، الدكتور أحمد خطاب أستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة والاعلان بالكلية ، الدكتور محمد عتران أستاذ العلاقات العامة المساعد بالكلية، والدكتورة أمل فوزي منتصر أستاذ العلاقات العامة المساعد بالكلية، والدكتورة نرمين عجوة أستاذ العلاقات العامة المساعد بالكلية، د. فاتن رشاد مدرس العلاقات العامة والتسويق بالكلية، د. مسعد صالح مدرس العلاقات العامة، د. هنادي رشدي سلطان وكيل الوزارة والرئيس السابق للإدارة المركزية لإعلام القاهرة الكبرى، محمد النجار الخبير التسويقي والإعلاني.

وفيما يلي نبذة مختصرة عن مشروعات التخرج التي نوقشت على مدار ثلاثة أيام:

مشروع "كواز" ركز على التوعية بالفوائد الصحية والبيئية للمنتجات الفخارية كأحد اهم الحرف اليدوية التي يمكنها دعم الصادرات المصرية تحت إشراف أ / هالة السيد..سلمي أحمد.

مشروع الفابايت وهو مشروع يهتم بتعليم البرمجة للأطفال في سن صغير لمواكبة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي إشراف د أسماء عزالدين وفاطمة محمد.

مشروع ايرور عشرين يركز على أزمة ربع العمر وهي المرحلة الانتقالية في أوائل العشرينات، ويهدف إلى نشر الوعي عن هذه المرحلة وكيفية التعامل معها إشراف/ د. رضا هاني، وأية البدوي.

مشروع خطاها يهتم بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة إشراف: د/إيمان طاهر، مي عبد الوهاب مشروع كوبي رايت يركز على التوعية بأهمية الملكية الفكرية وأنواعها وكيفية حمايتها إشراف د /إيمان طاهر، أحمد رحمة.

مشروع EgyptAura حملة توعوية لتعزيز العلامة التجارية للدولة المصرية إشراف د/ ندى عبد الله ونوران خالد.

مشروع Camping Zone تطبيق يساعد على استكشاف وجهات التخييم، مع التخطيط الجيد للرحلات وتوفير ميزة الأمان إشراف د/ هناء حمدي ونوران خالد.

تطبيق شازلونج يركز على التوعية بأهمية الصحة النفسية اشراف د. ايمان أسامة ود. أميرة أحمد.

مشروع مرآة هو حملة توعوية تهدف لتعزيز تقدير الذات لدى المرأة المصرية إشراف د. إيمان حمادة، ياسين على.

منتجع secret pyramids ‏ حملة تسويقية متكاملة للعلامة التجارية تحت إشراف د. هدى أبو حرب، نورهان محمد.

مشروع لسه حكايتهم تهدف الحملة إلى رفع الوعي بالتأثيرات السلبية للانفصال الأسري على الأبناء وكيفية الحد منها إشراف: د ياسمين حشيش، وسلمى أحمد.

مشروع "CTRL G"حملة توعوية تهدف إلى تغيير الصورة النمطية السلبية عن الرياضة الإلكترونية إشراف د. مي حسام، آية بدوي

مشروع مفتاحD حملة اجتماعية توعوية الاباء والأمهات والمدرسين بصعوبات التعلم لدى الاطفال، إشراف: د إيمان حمادة.. آية البدوي.

مشروع Gen Lحملة اجتماعية تهدف الي الدعوة الى تقليل الفجوة بين الأجيال المختلفة إشراف د خلود ماهر، هدير صلاح

مشروع مونچينى حملة تسويقية متكاملة إشراف د/مي حسام، وهدير صلاح.

مشروع جرينوڤير Greenovir) حملة تسويق اجتماعي تستهدف التوعية بوسائل النقل المستدام، إشراف: د. هند محمد علي، شيماء نبيل.

حملة (حمى) حملة تسويق اجتماعي تستهدف تعزيز ثقافة التسامح وتقبل الآخر لاسيما اللاجئين، إشراف: د. هند محمد علي، شيماء نبيل، مشروع خطاها تهدف الحملة إلى توعية السيدات المصريات حوّل التمكين الاقتصادي والاجتماعي، إشراف: د إيمان طاهر، ومي عبد الوهاب.

مشروع كحاوي النول تهدف الحملة للترويج الترويج للنسيج اليدوي والذي يعد تراثا هاما، إشراف د. ماريان مراد ودنيا نصر.

"أمين" للخدمات المنزلية تطبيق يهدف إلى تسهيل عملية الوصول إلى خدمات الصيانة والأعمال الفنية المتخصصة، إشراف: د. نوران عبد الرحمن، وياسمين علي.

مشروع fi minute للتوعية بالشمول المالي، وأهمية استخدام الخدمات المالية الرقمية، إشراف د. إيمان أسامة، وأميرة محمد علي.

مشروع بوصلة وهو حملة اجتماعية تهدف للترويج لأهمية التسويق الشخصي وكيفية استعداد كل فرد لسوق العمل ومواجهة التحديات الخارجية اشراف د. أسماء عزالدين وأروي هشام ودنيا نصر.