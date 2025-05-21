شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصفين الأول والثانى للثانوى العام يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم الأربعاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2024، وتستمر الامتحانات حتى يوم 27 مايو الجارى، وفق الجداول المعتمدة والمعلنة ، وتجرى الامتحانات اليوم وسط حالة من الهدوء والاستقرار داخل جميع اللجان الإمتحانية .

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان اليوم فى مادة اللغة العربية من الساعة ( 8 : 11) صباحا، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية من الساعة ( 12 : 2 )، ومادة الفيزياء للشعبة العلمية من الساعة ( 12 : 2 )

وأكدت سماح ابراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على مديرى عموم الإدارات التعليمية، ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والتنبيه على المدارس بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالنظافة وفرش اللجان والإضاءة والتهوية الجيدة ، دليل اللجان ، وتجهيز قوائم بأسماء الطلاب وأرقام جلوسهم داخل كل لجنة ، ووضعها فى مكان واضح، مع تجهيز الكنترولات ودعمها بكافة الأدوات والمستلزمات.

إلى جانب ضرورة الالتزام بكافة القواعد والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية ، وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة داخل اللجان مع الالتزام بالجدية والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم ، والتشديد كذلك على عدم حيازة الهواتف المحمولة أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو السادة القائمين على العملية الامتحانية ، بالإضافة إلى غلق أبواب المدرسة وعدم فتحها، وتم التنبيه على الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول.

أما بالنسبة لتقدير الدرجات ، فقد تم التأكيد على المصححين والمراجعين ورصد درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب ، حتى يحصل كل طالب على حقه، وأيضاً تم تشكيل غرف عمليات مركزية بديوان عام المديرية ، وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية ، لمتابعة سير العملية الامتحانية والتواصل اللحظى لتذليل أى عقبات .



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امتحانات الفصل الدراسى الثانى (4)



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