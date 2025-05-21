شكرا لقرائتكم خبر عن الراحة على الطريق.. بعثة الحج المصرية تترك بصمتها فى أرض النبوة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد عدد من الحجاج المصريين في المدينة المنورة بالخدمات المتميزة التي تقدمها بعثة الحج المصرية، مؤكدين أن الرحلة تسير بسلاسة وأمان وروحانية عالية، وأن كل ما وُعدوا به وجدوه واقعًا ملموسًا على الأرض.

تقول إحدى الحاجات: وفّروا لنا كل شيء وسهّلوا الإجراءات بشكل غير متوقع، من أول لحظة في المطار وحتى التسكين بالفنادق، وكل خطوة كانت مرتبة ومريحة.

وأضافت أخرى وهي تشير إلى شرطية ترافقها: الشرطة النسائية ترافقنا وتساعدنا وتمنحنا شعورًا بالأمان، وأنا دعوت لمصر أن تظل دائمًا واحة أمن وأمان.

أما أحد الحجاج فقال بابتسامة: السكن قريب جدًا من الحرم المدني، وننزل ونسير دقائق ونكون في الروضة، والأتوبيسات المكيفة تنقلنا بكل راحة.

تأتي هذه الإشادات انعكاسًا حقيقيًا للجهود الكبيرة التي تبذلها بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة، بدءًا من استقبال الحجاج في مطار المدينة المنورة، حيث نُظمت احتفالات ترحيب وتوزيع هدايا، مرورًا بنقلهم في أتوبيسات حديثة وتسكينهم إلكترونيًا في فنادق قريبة من الحرم، وتخصيص فرق لخدمة الحالات الإنسانية، والاستعانة بعناصر من الشرطة النسائية لخدمة السيدات.

كما نظمت البعثة زيارات منظمة للروضة الشريفة والمزارات الإسلامية، ووفرت علماء دين لشرح مناسك الحج، إلى جانب عيادات طبية وصرف أدوية، مع تقديم وجبات جافة ونصائح طبية مستمرة لمواجهة الحر والإجهاد.