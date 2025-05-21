شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمناقشة خطوات تطوير منطقة عزبة الصفيح والان مع تفاصيل الخبر

عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، اجتماعًا لمناقشة الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة عزبة الصفيح بأبو رواش بمركز كرداسة بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بإعلان منطقة العزبة كمنطقة إعادة تخطيط، على مساحة 103.7 فدان، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير المخططة وتحسين جودة الحياه لسكانها وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الحضرية المستدامة وتحسين البنية التحتية وإعادة توزيع استعمالات الأراضي بشكل يحقق الكفاءة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتوفير خدمات عامة ومجتمعية متكاملة (مدارس ـ وحدات صحية ـ مساحات خضراء) وإدخال المرافق بشكل منظم ومستدام.

ووجه نائب المحافظ، بضرورة وضع تصور لمخطط تفصيلي للمنطقة والمناطق المحيطة بها يضمن تنفيذ الاستخدامات بشكل حضاري ومخطط.

حضر الاجتماع محمد نور السكرتير العام للمحافظة، واللواء عادل برغش رئيس مركز كرداسة، والمهندس محمد عبد الوهاب مستشار المحافظة للتخطيط العمراني، والمهندسة هناء محمود حسين القائم بأعمال رئيس إقليم القاهرة الكبري بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حاتم مصطفي راشد رئيس فريق العمل واستشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومسؤولي الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش.