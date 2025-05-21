شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد نبيل يشارك في مهرجان جامعة القاهرة للعروض الطويلة 2025 بمسرحية «ماريو» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج محمد نبيل في فعاليات مهرجان جامعة القاهرة للعروض الطويلة 2025 من خلال مسرحية «ماريو» التي يقدمها فريق مسرح كلية الحقوق.

المسرحية من تأليف أحمد مراد، وقد حصدت عددًا من الجوائز المتميزة، وهي: «المركز الأول في المكياج مارينا مجدي، والمركز الأول في الملابس هند صابر وياسمين محمد، والمركز الثالث في الإضاءة أبو بكر الشريف».

قصة المسرحية

في إطار «خيالي/كوميدي/تراجيدي»، تدور أحداث المسرحية حول يوم استثنائي في مدينة «الفِطر»، وهو يوم تتويج وتولي الأميرة ابنة الملك حُكم المدينة، بعد أن غادر والدها في رحلة علاجية لم يعد منها، وأُعلن رسميًا عن وفاته.

وفي الوقت ذاته، يظهر في المدينة اختراع جديد يتمثل في «الروبوتات» التي صُممت لمساعدة السكان وتحسين حياتهم، على يد مخترع كان في الماضي أحد سكان المدينة.

لكن ماريو، الذي يعمل في مهنة السباكة ويعيش مع أسرته، لم يكن راضيًا عن هذا الاختراع، محذرًا من خطورته، إلا أن الأميرة كانت ترى فيه فائدة. تتصاعد الأحداث عندما تفقد الروبوتات السيطرة، فتقتنع الأميرة بوجهة نظر ماريو، وتقرر التعاون معه لإيقاف تهديدها.

تبدأ رحلة ماريو والأميرة وبعض من أهل المدينة للعثور على معمل المخترع وتدمير الاختراع، لكنهم يضلّون الطريق بسبب جد ماريو، المصاب بمرض ألزهايمر، والذي لا يتذكر شيئًا سوى والده الذي كان المساعد الشخصي للعالم نيكولا تيسلا.

وبالخطأ، ينتهي بهم المطاف في منزل نيكولا تيسلا، الذي كان يستعد للهرب من رجال الأعمال المتضررين من اختراعه «برج توليد الكهرباء من الهواء مجانًا»، وهو اختراع مهدد لمصالحهم، وتُفاجأ الشخصيات بأن تصميم البرج مستوحى من بناء الهرم الأكبر، الذي لم يكن مجرد مقبرة للملك خوفو، بل مولّد طاقة سابق لعصره.

تتحول الرحلة إلى عبور بين الأزمنة، فيكتشف ماريو وأهل المدينة الكثير عن أنفسهم، ويجمعون معلومات ثمينة تساعدهم في وضع خطة محكمة لمواجهة المخترع وإيقاف الروبوتات عند عودتهم.

رسالة المسرحية

تتناول المسرحية قضية التطور التكنولوجي الهائل، وما قد يسببه من تهديد للإنسان ومهنه التقليدية. تؤكد المسرحية أن الإحساس نعمة ربانية لا يمكن الاستغناء عنها مهما بلغنا من التقدم، وأنه من الضروري مراقبة الابتكارات واستخدامها بالشكل الصحيح ووفقًا لاحتياجاتنا، حتى لا نصبح نحن أنفسنا مجرد آلات متحركة بلا روح.

فريق التمثيل

محمد جمال، محمد طارق، كيرولس كمال، نوران المهدي، سيف أحمد، عبد الرحمن حمدي، نوران بلال، رضوى مجدي، زياد حرفوش، يوسف حسن، يوسف الشيمي، بسملة ناصر، يوسف عبد الغني، أحمد عادل، هدى الوزير، أحمد نادي، ندى سعد، محمود عبد العزيز، فرحة طارق، ريم سيف، محمد هيثم، محمد وائل، عبد الرحمن بنداري، زياد طارق، فارس نادر، محمد وليد، محمد زينهم، محمد محمود، يوسف محمد

فريق العمل:

الدعاية والإعلان: منى حسين

الديكور: محمود صلاح

الإضاءة: أبو بكر الشريف

المكياج: مارينا مجدي

الألحان والتوزيع والتأليف الموسيقي: أحمد المليجي

الاستعراضات: محمد البحيري

الملابس: هند صابر – ياسمين محمد

تصوير: سينو

منفذو الديكور: فارس وجيه، أشرف قطامش، حسن عمرو، أحمد مبروك

مساعدو الإخراج: محمد سمير، أمنية هشام

مدرب التمثيل والصوت: مصطفى سامي

مخرج منفذ: بسنت علي

الرعاية والإشراف:

رئيس الجامعة: الدكتور محمد سامي عبد الصادق

نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب: الدكتور أحمد رجب

عميد كلية الحقوق: الدكتور محمد سامح عمرو

وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب: الدكتور سامي عبد الباقي أبو صالح

المنسق العام للأنشطة الطلابية: الدكتورة إلهام مبروك

مستشار اللجنة الفنية: الدكتورة الشيماء صلاح

أمين عام الكلية: إسماعيل عبد الحكم

مدير رعاية الشباب: سماحة البنداري

المشرف الفني: محمد طه

أمين اللجنة الفنية: هاجر الجندي

رئيس اتحاد الطلاب: مروان دياب

رئيس الفريق: محمد جمال

مدير عام رعاية الشباب: فرج عيد

مدير إدارة النشاط الفني: رحاب حسين

مسؤول قسم المسرح: سعدية عيسى

أخصائي رعاية الشباب: هيثم حسام الدين