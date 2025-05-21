شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تقيم معرضا للأضاحى الحية واللحوم الطازجة بميدان السواح والان مع تفاصيل الخبر

أقامت محافظة القاهرة معرض أهلا بالعيد، بأرض مصر للألبان في شارع السواح بميدان السواح بحى الأميرية، لتوفير اللحوم والأضاحي الحية للمواطنين بتسهيلات كبيرة، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

ويوفر المعرض لحوم طازجة بأسعار تبدأ من 250 جنية للكيلو، ويضم لحوم بلدي بقري وجاموسي، ولحوم سوداني، ولحوم ضاني ، ولحوم مجمدة، ومصنعات اللحوم، ومن المقرر أن يستمر المعرض من اليوم حتى 5 يونيو.

ويضم المعرض قسم خاص لاختيار الاضاحي الحية، ويتم شرائها بتسهيلات وفرتها وزارة التموين، حيث يعد المعرض من أكبر معارض القاهرة لتوفير اللحوم والأضاحى الحية للمواطنين.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطلاق "الشوادر" لبيع الخراف الحية، كما تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة فى فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يُسهم في ضبط الأسواق وضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.