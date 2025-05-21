شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة ذهب نوال الدجوى المسروق بالجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

استعجلت نيابة أول أكتوبر، رجال الأدلة الجنائية بإرسال تقرير المعمل الجنائي، الخاص برفع البصمات عن موقع جريمة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل خزنة فيلا الدكتورة "نوال الدجوى"، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، لبيان والوصول إلى هوية مرتكب الواقعة، بالإضافة إلى تحريات المباحث الجنائية.

ويبلغ إجمالي المسروقات التي تم الاستيلاء عليها من داخل فيلا "الدجوى"، 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية و350 ألف جنيه إسترليني، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 5200، وبناء عليه لو أن الذهب عيار 24 سيكون إجمالي مسروقات الذهب يبلغ 78000000 مليون جنيه.

وكانت تعرضت الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، لسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة من منزلها بمدينة 6 أكتوبر، ودائما ما يحتوى مسرح الجريمة على العديد من الأدلة التى تقود الأجهزة الأمنية لتحديد الجناة.

ـــ البصماتبصمات الأصابع من الأدلة الجنائية الهامة، التى تم اعتمادها بشكل رسمى، كدليل جنائى يفرق بين شخص وآخر فى مسرح الجريمة، وقد يساهم هل يوجد غرباء تواجدوا على مسرح الجريمة وقت السرقة. ــ كاميرات المراقبةكاميرات المراقبة أصبحت دليلا قويا فى تحديد هوية الأشخاص المتواجدين على مسرح الجريمة. ــ الشهودأقوال الشهود تكون عامل رئيسي لتحديد المترددين على مكان الجريمة وقد يتعرفوا على المتهمين.