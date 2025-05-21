شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء ربيعية.. تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء ربيعية ممتعة على شمال البلاد، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 31 درجة مئوية، بينما جنوب الصعيد 39 درجة مئوية .

ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، البوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 39 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.