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وقد رافق بولس وفد رفيع المستوى، وظهر خلال الفيديو كبير مستشارى دونالد ترامب سعيدا بالوجبة.

وسط كرم وحفاوة المصريين زار مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى للشؤون الإفريقية، في إطار زيارته الرسمية الأولى إلى مصر كشرى أبو طارق، وخلال زيارته قام بإعداد وجبة كشرى مليئة بالدقة والتقلية.

شكرا لقرائتكم خبر عن دقة وتقلية وبيزود "ورد".. وجبة كشرى لمستشار ترامب أثناء زيارته للقاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية