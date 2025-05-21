شكرا لقرائتكم خبر عن دقة وتقلية وبيزود "ورد".. وجبة كشرى لمستشار ترامب أثناء زيارته للقاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رباب فتحىالأربعاء، 21 مايو 2025 01:01 م
وسط كرم وحفاوة المصريين زار مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى للشؤون الإفريقية، في إطار زيارته الرسمية الأولى إلى مصر كشرى أبو طارق، وخلال زيارته قام بإعداد وجبة كشرى مليئة بالدقة والتقلية.
وقد رافق بولس وفد رفيع المستوى، وظهر خلال الفيديو كبير مستشارى دونالد ترامب سعيدا بالوجبة.
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