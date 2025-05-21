شكرا لقرائتكم خبر عن أمين المجلس الأعلى للجامعات: نظام إلكترونى جديد للترقيات الأكاديمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه فيما يخص نظام الترقيات الأكاديمية، تم تطوير منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشفافية والدقة والسرعة في عمليات التقييم. لدينا الآن أكثر من 7000 محكم و134 لجنة علمية تعمل بشكل متكامل ضمن هذا النظام الإلكتروني.

وأضاف الدكتور مصطفى رفعت خلال حواره مع " الخليج 365" يتمكن المتقدمون للترقية من رفع أبحاثهم مباشرة عبر الإنترنت، حيث تُجرى مراجعة تلك الأبحاث من خلال تقرير المكتبة الرقمية الذي يتضمن تحليل الاقتباسات ومدى أصالة المحتوى، ويُوزع المحتوى على المحكمين المختصين إلكترونيًا لتقديم تقاريرهم بصورة آنية عبر المنظومة.

وتابع يقوم النظام بجمع هذه التقارير بشكل مركزي وفوري، مما يُسهل عملية المتابعة ويُسرع من إصدار النتائج، كما يقلل من الأخطاء البشرية التي كانت تحدث في النسخ الورقية أو إدخال البيانات يدويًا في استمارات الترقية، والإنجاز الأكبر هو تحقيق نسبة تفاعل تفوق 90% مع النظام الإلكتروني من قبل كافة الأطراف المعنية، مما يعكس قبولًا واسعًا لهذا النظام الحديث ويُثبت نجاح التحول الرقمي في هذا المجال الحيوي، والذي ساهم بفعالية في رفع كفاءة وموثوقية إجراءات الترقيات الأكاديمية.

وينشر "الخليج 365 " بعد قليل الحوار الكامل للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الذى كشف خلاله تفاصيل عن تعيين المعيدين ومواجهة العجز فى أعضاء هيئة التدريس، والترتيبات المتعلقة بالاستعداد للعام الجامعى الجديد، وكذلك تفاصيل انشاء أفرع للجامعات المصرية بالخارج وانعكاس ذلك على منظومة جذب الطلاب الوافدين، وتحويل الكتاب الجامعى لكتاب تفاعلى.