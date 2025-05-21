شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بإحلال السلالة الحيوانية لزيادة الألبان واللحوم والان مع تفاصيل الخبر

وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باحلال السلالة الحيوانية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات، معلقا بالقول: " خلال 5 سنين أكتر أو أقل بقا عندنا ثروتنا الحيوانية تم استبدالها بسلالات إنتاجها أكثر في اللحوم والألبان يبقا زودت الخير للناس بشكل كبير قوي".

أضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025: "لما يكون فيه ظروف صعبة لبلد وعاوزة تتجاوزها بتخش في تفاصيل وتعمل خطط قد يراها البعض صعبة ومستحيلة يمكن، هتكلم عن الثورة الحيوانية، اللى اتكلمنا فيها قبل كده من 4 سنين وزير الزراعة موجود والقطاع الخاص سامعني.. فيه رأس ماشية تأكل وتشرب زى رأس الماشية المصرية التي لم يتم تحسين سلالتها بتطلع كيلو لحم والتانية تطلع 1.8 كيلو بنفس الأكل.. لو عندنا في مصر ثروة حيوانية مش قادرين نغير الواقع بتاعها ونقول حجم ما لدينا من ثروة حيوانية في الماشية مش قادرين ناخد الأبقار الموجودة عندنا اللى نموها كيلو ونعمل إحلال يبقا المزارع اللى عنده راسين بنفس المياه والأكل والخدمة يطلع زيادة 30 كيلو هيطلع للرأس الواحدة 45 كيلو كده يبقا أنا غنيته ولا مغنتوش؟.. بدل ما يطلع 7 كيلو لبن فى اليوم تطلع 40 كيلو لبن في اليوم".