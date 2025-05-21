شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

استفسر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عدم توفر مصنع لإنتاج لبن البودرة في مصر حتى الآن، قائلا: "لبن البودرة 45 مليون علبة .. لغاية دلوقتي ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟ واستورده ميتعملش مصنع..امسكه في موضوع موضوع وخلصوه".

وأضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025: "بقول للمستثمرين ورجل الصناعة والغرف إذا كنتم عاوزين تنقلوا بلدكم من وضع لوضع أحسن مش هيبقا سهل.. هتبحث وتجرى وتصر على موقفك لغاية ما ربنا يسدد خطاك.. عاوزين نستفيد كرجال صناعة وزراعة وحكومة علشان مصر وعلشان نغير الواقع اللى احنا فيه".

وواصل الرئيس: "بدل ما أدي فلوس كل شهر في تكافل وكرامة ممكن أدى حاجة من دي تغني الناس.. إنتاجنا في اللحوم والألبان يغني الناس.. طيب إزاى نقدر نعملها مع بعض؟ هل ده معناه الراجل اللى في القطاع الخاص ميكسبش؟ لا يكسب".