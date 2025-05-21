شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 الية حجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل والذى تم الإعلان عنه اليوم من قبل وزارة الإسكان، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

ونستعرض الشروط والية الحجز وهى كالتالى:

- أن يكون صاحب الطلب شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

- التعاقد بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويا بمقدم يبدأ من 25٪ من إجمالي ثمن الوحدة السكنية لمدة تصل إلى 20 سنة كحد أقصي .

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- الا يزيد السن عن 50 عاما حتى نهاية تاريخ الاعلان.

- يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى ٢٠ سنة حسب الموافقة الائتمانية.

- أن يكون صاحب الطلب من متوسطي الدخل ويكون صافي دخله الشهري 20 ألف جنيه شهريا للفرد و30 ألف جنيه شهريا للأسرة.

- في حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب.

- طباعة كل من استمارة الحجز والإقرار وملء بياناتهما وتوقيعهما بخط اليد بشكل واضح ثم رفعهما مع باقي المستندات المطلوبة للحجز.

- يتم الدخول والتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق: www.shmtf-reg.shmtf.gov.eg .



