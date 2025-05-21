شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 الية حجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل والذى تم الإعلان عنه اليوم من قبل وزارة الإسكان، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.ونستعرض الشروط والية الحجز وهى كالتالى:
- أن يكون صاحب الطلب شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.
- التعاقد بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويا بمقدم يبدأ من 25٪ من إجمالي ثمن الوحدة السكنية لمدة تصل إلى 20 سنة كحد أقصي .
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.
- الا يزيد السن عن 50 عاما حتى نهاية تاريخ الاعلان.
- يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى ٢٠ سنة حسب الموافقة الائتمانية.
- أن يكون صاحب الطلب من متوسطي الدخل ويكون صافي دخله الشهري 20 ألف جنيه شهريا للفرد و30 ألف جنيه شهريا للأسرة.
- في حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب.
- طباعة كل من استمارة الحجز والإقرار وملء بياناتهما وتوقيعهما بخط اليد بشكل واضح ثم رفعهما مع باقي المستندات المطلوبة للحجز.
- يتم الدخول والتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق: www.shmtf-reg.shmtf.gov.eg .
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