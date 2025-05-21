شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات عقد الامتحانات الإلكترونية بشكل سليم لطلاب أولى وثانية ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

تزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام، حددت المدارس عدة خطوات مهمة لعقد امتحانات بشكل سليم دون حدوث أخطاء قد تعرض الطالب لمشكلة، حيث جاءت الخطوات كالتالى:

- ضرورة تجهيز التابلت قبل الامتحان وشحن بطاريته.

- التأكد أن الشبكة المتصلة على التابلت هى school فقط شبكة المدرسة.

- التأكد من تحديث التوقيت الصيفي للتابلت وتحديث كافة البرامج و منصة Swift_Assess والتأكد من انتهاء التحديث

- التأكد من أن التابلت غير مهكر وأى مشكلة للتابلت يجب التوجه لمسئول التطوير بالمدرسة قبل بدء الامتحان

- التأكيد علي شحن بطارية التابلت(حتى لا يتعطل الامتحان.

- شاشة التابلت على وضع الفاتح وليس الغامق وعلى وضع التمرير وليس السحب حتى لا يتعرض الجهاز العطل - غلق التابلت تماما منذ خروج الطالب من المنزل وفتحه داخل اللجنة الامتحانية.

- البدء فى الامتحان الإلكتروني مع بداية اللجنة (حتى تستطيع المدرسة حل أى مشكلة.

- ممنوع اصطحاب التلبفون المحمول ومن يخالف يتحمل مسئولية عمل محضر غش لها كما يجب الدخول على جوجل كروم ومسح بيانات السجل جميع الأوقات وغلق علامات المتصفح أعلى شاشة جوجل كروم علامات التبويب.

- التأكد من تسليم الامتحان قبل انتهاء الميعاد بوقت كاف على الأقل 5 دقائق و ظهور الرسالة تم التسليم بنجاح (حتى لا يتم حجب النتيجة)

- عند مواجهة اى مشكله في التابلت يجب عدم التحرك من اللجنة وتبليغ الملاحظين للاستعانة باخصائى التطوير للمساعدة.

- ممنوع إلغاء شريط التنقل تحت شاشة التابلت وجعله سحب يجب أن يكون شريط التنقل تحت فى الشاشة فى المنتصف وليس على جانب الشاشة

- المحافظة على جهاز التابلت فهو مسئولية الطالب الشخصية لا يوجد بالمدرسة اى أجهزة تابلت اضافية للاستعانة بها (كل طالب مسئول عن أداء الامتحانات على التابلت الخاص به.

