متحف شنغهاى:"معرض على قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة" استقبل مليونى زائر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن متحف شنغهاى مؤخرا أن معرض "على قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" الذى نُظم بالتعاون بين المتحف والمجلس الأعلى للآثار فى مصر، قد استقبل أكثر من مليونى زائر منذ افتتاحه فى يوليو من العام الماضى، محققا رقما قياسيا لأكبر عدد من زوار معرض مدفوع واحد بين المتاحف العالمية.

وذكر بيان لسفارة الصين بالقاهرة علي الفيس بوك اليوم أن مصر تجذب المزيد من السياح الصينيين كل عام حيث ارتفع بنسبة 63 في المائة عام 2024 بالمقارنة بالعام السابق فيما قدّم المعرض نموذجا واضحا على ثمار التعاون المربح بين الحضارتين العريقتين للجانبين الصيني والمصري .

وأضاف اليبان أن متحف شنغهاى صمم أكثر من ألف نوع من المنتجات الثقافية والإبداعية المتخصصة للمعرض تشمل الملابس وأثاث المنزل والألعاب العصرية والإكسسوارات والقرطاسية وغيرها من المنتجات الرائجة على الإنترنت .

وأضاف أنه تم استخدام الصور والكتابات ومقاطع الفيديو التفاعلية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغيرها من الوسائل في معرض متنقل مستوحى من معرض "على قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" في المجتمعات المحلية في شنغهاي حيث حظي هذا التبادل الثقافي الصيني العربي بمشاركة جماهيرية أوسع.. مؤكدا أن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للتبادل الثقافي وصلت إلى مستوى جديد بفضل المفاهيم الحديثة لإدارة المعارض والاقتصاد الثقافي والإبداعي المتنامي.

