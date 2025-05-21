شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: بدء اختبارات المتقدمين على فرص عمل بشركة لبنانية براتب 500دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء عن بدء الاختبارات للمُتقدمين على فرص العمل التي أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرًا بالتنسيق مع العمكتب العمالي في بيروت، وذلك للعمل في دولة لبنان بمهنة عمال مخبوزات، بـ"شركة أفران لصناعة الخبز".

وقال الوزير جبران، إن هذه الاختبارات دليل على مصداقية فرص العمل التي تُعلن عنها الوزارة بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها في عدد من البلدان العربية والأوروبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن اختبارات اليوم تحدث بمشاركة مسؤول عن الشركة عن طريق "الفيديو كونفرانس "،وأن مميزات هذه الفرص الجديدة، أن الراتب الشهري يبلغ 500 دولار، مع توفيرعدد من المزايا تشمل وثيقة تأمين، وسكن مناسب.