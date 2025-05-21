شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسى يتفقد مشروع مترو إسكندرية لمتابعة نسب التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

تفقد السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، مشروع مترو الإسكندرية، أبو قير، حيث تم استعراض معدلات تنفيذ المشروع ودوره المرتقب في تطوير منظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية..



السفير الفرنسي يتفقد مشروع مترو إسكندرية

ويُعد مشروع مترو الإسكندرية أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الجاري تنفيذها حاليًا، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حركة النقل داخل المحافظة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة.

ويمثل المترو الجديد نقلة حضارية حقيقية، حيث يُعاد تطوير الخط الحالي ليُصبح وسيلة نقل أكثر أمانًا وسهولة، تخدم ملايين المواطنين يوميًا، وتقلل من الزحام والانبعاثات، في خطوة نحو مستقبل وحياة أفضل لأهل الإسكندرية.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، أهمية التعاون البنّاء مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار دعم مشروعات البنية التحتية الحيوية لجمهورية مصر العربية.

ورافق السفير خلال الزيارة، القنصل العام الفرنسي بمحافظة الإسكندرية، وجيروم توران – نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في مصر، والمهندس علي الدوميري، مدير مشروعات النقل بالوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، واستقبله المهندس إبراهيم بخيت – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس سيد كامل، مدير مشروع مترو الإسكندرية.