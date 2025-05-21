شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الدولة تعمل على تجهيز الأراضى الزراعية لإتاحتها للقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على تجهيز البنية الأساسية للأراضى الزراعية ثم تتيحها للقطاع الخاص.

وأضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025، ان الدولة تقوم بمجهود كبير جدا من أجل تجهيز البنية التحتية للأراضي الزراعية.

ووصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر انعقاد فعاليات موسم حصاد القمح 2025 بمنطقة الضبعة في محافظة مطروح.

كان في استقبال الرئيس السيسي فور وصوله، رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي مدينة مستقبل مصر الصناعية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.