شكرا لقرائتكم خبر عن طب قصر العينى: نعمل على تحويل مرحلة تدريب أطباء الامتياز لتجربة تعليمية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، اجتماع مجلس الكلية الشهري الذي عُقد يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025 بقاعة علي باشا إبراهيم بمركز التعليم المتطور، وذلك بحضور وكلاء الكلية، نواب المدير التنفيذي للمستشفيات، مستشاري العميد، رؤساء الأقسام، ممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية، البحثية، والخدمية الخاصة بالكلية.

استهل المجلس جلسته بتوجّه التهنئة للجامعة والكلية لتصدر التخصصات الطبية في إفريقيا وفق تصنيف EduRank لعام 2025، بأكثر من 10 مجالات طبية، كما تم تهنئة قسم جراحة المخ والأعصاب لتصدره المركز الثاني إفريقيًا في جراحة المخ والأعصاب وفق التصنيف ذاته. كما هنأ المجلس الأستاذ الدكتور/ حازم السباعي، أستاذ جراحة العظام، لفوزه بالميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، عن ابتكاره "جهاز التشغيل الآلي لجراحة تصحيح اعوجاج العمود الفقري باستخدام الروبوت الجراحي"، والذي يمثل إنجازًا طبيًا دوليًا. كما أثنى المجلس على اعتماد قسم القلب والأوعية الدموية كمركز متخصص من جمعية HFA الأوروبية لرعاية مرضى قصور عضلة القلب.

أعلن عميد الكلية عن انعقاد المؤتمر السنوي لكلية طب قصر العيني في الفترة من 28 إلى 29 مايو 2025، على أن تسبقه ورش علمية مكثفة في يومي 26 و27 مايو. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل الابتكار الفكري الطبي إلى منتج صناعي محلي، يُسهم في تقوية الاقتصاد المصري ويقلل الاعتماد على الاستيراد. وقال سيادته: "نحن نؤمن بأن كل فكرة مبتكرة هي نواة لصناعة، وكل صناعة طبية محلية هي إضافة مباشرة لقوة الدولة الاقتصادية، وسنعمل على أن يكون هذا المؤتمر منصة لتجميع العقول وربط العلم بالتطبيق".

وفي إطار تطوير التدريب الإكلينيكي، أتاح عميد الكلية الكلمة للدكتورة نادين علاء شريف، عضو اللجنة المركزية للتدقيق على البرنامج الإلزامي للتدريب التابعة للجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، لعرض ما تم خلال ورش العمل التي انعقدت لتقييم وتطوير برامج تدريب أطباء الامتياز بالقصر العيني من 11 إلى 15 مايو 2025 بمبنى التعليم الطبي المتطور. شارك في الورش ممثلو الأقسام الإكلينيكية، بعض أطباء الامتياز من جامعات مختلفة، أعضاء لجان الجودة والتعليم، ومدير شؤون التدريب بالمستشفيات. استعرضت الورش البرامج التدريبية الحالية، وتمت مناقشة سبل تطبيقها وتحسينها، بالإضافة إلى مقترحات المتدربين. وشملت التوصيات توحيد الهيكل التنظيمي للتدريب، تقديم محاضرة تعريفية في بداية كل دورة، تنظيم تقييمات دورية ونهائية، تحديد نسب الحضور، ودعم التواصل بين المدربين والمتدربين، مع ضرورة حصول الطلاب على دورة BLS أثناء وجودهم بقسم التخدير، وتكثيف مشاركتهم في الأبحاث والعروض العلمية. كما تم طلب تنفيذ إجراءات تصحيحية بكل قسم خلال أسبوعين.

وأكدت الدكتورة نادين في كلمتها أن "الورش تمثل خطوة أساسية نحو بناء برنامج تدريبي موحد، قائم على الكفاءة والتقييم المستمر، بما يضمن جودة المخرجات الطبية ومهارة الطبيب العام قبل التخصص".

وعلّق عميد الكلية قائلاً: "نحن نأخذ مسؤولية تدريب أطباء الامتياز على محمل الجد، ونعمل على تحويل هذه المرحلة من مجرد تدريب إلى تجربة تعليمية شاملة وفعالة، و الاستماع إلى المتدرب جزء أساسي من تطوير البرنامج، لأن الهدف هو إعداد طبيب قادر على خدمة المجتمع بكفاءة واقتدار".

وافق المجلس على اعتماد اللائحة الدراسية لبرنامج الطب باللغة الفرنسية "KAF" اعتبارًا من العام الجامعي 2025-2026، في خطوة تمثل توسعًا جديدًا يستهدف استقطاب الطلاب الأفارقة الناطقين بالفرنسية. وأكد العميد أن الكلية مستعدة لهذا البرنامج بأساتذة تلقوا تدريبًا متخصصًا، قائلاً: "هذه انطلاقة نحو شراكات إقليمية حقيقية، والكلية كانت وستظل بوابة مصر العلمية إلى إفريقيا".

كما وافق المجلس على اشتراك الكلية مع المعهد القومي للأورام في اللائحة الداخلية المحدثة للدبلومة الأكاديمية في الكيمياء الحيوية للأورام، ودراسة الجدوى الخاصة بها، بالإضافة إلى الدبلومة المهنية المتقدمة للكيمياء الإكلينيكية في الأمراض السرطانية، ودبلومة إدارة الجودة في معامل الأورام. وأكد العميد أن "الكلية والمعهد شريكان في خدمة نفس الرسالة، والتكامل بيننا يعكس روح الانتماء لجسد الجامعة الأم، ويدعم تقديم برامج عالية التخصص والجودة".

كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة، وتشكيل الوحدة، واعتماد محضر اجتماع مجلس إدارتها بتاريخ 22 إبريل 2025، وكذلك تحليل نتائج استبيانات العبء الدراسي ونهاية الوحدات الدراسية، مع تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة. وفي هذا الصدد أشار المجلس إلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة وأن يكون الالتزام فعليًا وليس ورقيًا من خلال تنفيذ المعايير التي ترفع بالأقسام إلى نموذجية الأداء في خدمة المرضى.

استعرض المجلس النشاط العلمي للأقسام، والذي تضمن المؤتمر السابع عشر لقسم الطب النفسي، والرابع عشر لطب نفس الأطفال والمراهقين، اليوم العلمي المشترك لمركز السموم والطب المهني، ورشة Blue Print لتطوير الأداء الأكاديمي، مؤتمر القلب والأوعية، الأمراض الجلدية، الطفيليات، الكبد والجهاز الهضمي، وجراحة المسالك البولية. وقد أشاد أعضاء المجلس بهذا النشاط العلمي المتنوع، الذي يؤكد حيوية الأقسام وحرصها على إثراء التفاعل الأكاديمي والبحثي داخل الكلية.

كما استعرض المجلس نشاط قطاع خدمة المجتمع، والذي تضمن قافلة إلى مركز رعاية المسنين بالجامعة يوم 29 أبريل 2025، وقافلة طبية لقرية زاوية أبو مسلم ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وأكد المجلس أهمية هذا النشاط المجتمعي وربطه بالرسالة الإنسانية للكلية.

أشاد المجلس بنشاط قطاع شؤون الطلاب، وهنّأ الطالبة ميسرة خيري لفوزها بالمركز الثاني في سباق 100 متر حواجز والثالث في الوثب الطويل ببطولة الجامعات. كما تم الاحتفاء بعدد من الطلاب المتميزين رياضيًا، مثل ياسين علاء الدين، بهاء الدين عمرو، ولينة هشام، مشددًا على أن الكلية تفتخر بتفوق طلابها في جميع المجالات.

استعرض المجلس نشاط المستشفيات، والذي شمل: تجديد اعتماد معمل الميكروبيولوجي الإكلينيكي بمستشفى أبو الريش المنيرة وفق المواصفة ISO 15189:2022، تدشين محطة كهرباء جديدة بقيمة 64 مليون جنيه، جلسة تعيين النواب دفعة 2023، صرف مكافأة استثنائية للعاملين، استمرار ورش تدريب الامتياز، إنشاء وحدة تسويق لتعزيز الإيرادات الذاتية، نجاح أول عملية زرع نخاع بعد إعادة افتتاح وحدة أمراض الدم. ووافق المجلس على التبرعات الخاصة بشهر مايو 2025.