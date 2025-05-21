شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن جهود جهاز مستقبل مصر لزيادة الرقعة الزراعية في مصر بمعدل 4.5 ملايين فدان.

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر انعقاد فعاليات موسم حصاد القمح 2025 بمنطقة الضبعة في محافظة مطروح.

كان في استقبال الرئيس السيسي فور وصوله، رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي مدينة مستقبل مصر الصناعية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.