شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لحجز قطارات عيد الأضحى 2025 اليومية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تواصل هيئة السكة الحديد إتاحة حجز قطارات عيد الأضحى اليومية والتى تسافر خلال فترة عيد الأضحى بشكل اعتيادى، ويتم إتاحة الحجز عليها بشكل مسبق – قبل السفر بـ 14 يوما، ويتاح غدا حجز تذاكر السفر يوم 2025/06/5 ، ولحجز تذاكر السفر يوم 2025/06/6 يتم قطع التذاكر يوم 2025/05/23

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد إتاحة حجز تذاكر السفر للقطارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هجرياً، حيث يتم إتاحة الحجز للمسافرين ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً طبقاً للجدول المرفق.

وتستعد الهيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات المجدولة الحالية خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتى يوم 16 / 6 / 2025 لتخفيف الازدحام وخدمة جمهور الركاب.

كما تتيح الهيئة عدد من الطرق المختلفة لحجز تذاكر السفر تيسيراً على جمهور الركاب، وهى:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

2- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة إضغط هنا

3- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways، ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الإلكترونية Play store & App store.

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الألكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي :- ( فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول).

5- حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى لمدة 15 يوما وحتى قبل قيام القطار بساعة.

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية.

7- ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.