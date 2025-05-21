شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 21-5-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ،اليوم الاربعاء 21_5_ 2025 بالإضافة الى منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقزارا الطماطم 16.5جنيه البصل 10 جنيها . ‏‎‏‎‏‎البطاطس 12.5جنيها الجزر 12 جنيها. بطاطا 12.5 جنيه. الخيار بـ 15 جنيها. الباذنجان الأبيض بـ20 جنيها . الكوسة بـ 13 جنيها. ‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 20 جنيها . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 15جنيها. الفلفل الألوان بـ50 جنيها . الليمون بـ 80 جنيها . الفاصوليا الخضراء 15جنيها. الموز البلدي بـ 45 جنيه. الفراولة 40 جنيها. الجوافة 37 جنيها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز