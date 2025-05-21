شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحان إلكترونيا والمديريات تتابع انضباط الاختبارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انتظمت صباح اليوم الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الثاني 2025، حيث تابعت المديريات والإدارات التعليمية انتظام الاختبارات الخاصة بامتحانات الترم الثانى 2025، مشددة على أنه تم متابعة سير الامتحانات والتأكد من وضوح الأسئلة والورقة الامتحانية ومتابعة كنترولات المدرسة.

وأكدت المديريات التعليمية والإدارات على انتظام سيستم الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى، مشيرة إلى أن أن هناك فريق من التطوير التكنولوجي بالمدارس يتابع استقرار الامتحان الالكتروني وأيضا حل أى مشكلة تقنية وفنية تحدث أثناء سير الاختبارات إلكترونيا.

وتعقد الامتحانات وفق المواعيد التالية:

- الصفين الأول والثانى الثانوى العام انطلقت امتحانات نهاية العام يوم 21 مايو الجارى وتعقد إلكترونيا على التابلت وورقيا لمن ليس لديهم أجهزة تابلت أو مدارسهم غير متصلة بالإنترنت.

- تنطلق امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لنهاية العام الدراسى الجارى يوم 22 مايو .



- تنطلق امتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الشهادة الفنية لطلاب الدبلومات الفنية زراعى وتجارى وفندقى وصناعى يوم 29 مايو حتى 12 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

- نهاية امتحانات صفوف النقل بالمراحل الابتدائي والإعدادى والثانوى يوم 27 مايو الجارى



طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحان إلكترونيا



طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحان