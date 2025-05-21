شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: أنشطة موسعة للمديريات فى 10 محافظات تشمل التوظيف والتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، وضمن خطة الوزارة للارتقاء بمنظومة العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، رصدت الوزارة أنشطة مكثفة لعدد من مديريات العمل خلال الأسبوع الماضي، تضمنت تسويات ودية لعلاقات العمل، وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للشباب والفتيات، فضلًا عن فعاليات للتوعية القانونية والصحية، وتقديم الدعم لفئات ذوي الهمم.

ففي القاهرة، نجحت مديرية العمل في إنهاء نزاع فردي بين أحد العاملين بإحدى شركات القطاع الخاص من خلال تسوية ودية دون اللجوء إلى القضاء، بما يعزز من استقرار علاقات العمل. وأوضح مدير المديرية أن هذه التسوية تعكس جهود الوزارة في تفعيل آليات حل النزاعات بشكل ودي وفعّال.

وفي المنيا، نفذت المديرية اختبارات عملية لدورات التفصيل بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية لـ30 متدربة، وسط تفاعل إيجابي من المشاركات اللاتي طالبن بزيادة فترة التدريب وإتاحة برامج متقدمة، في إطار سعي الوزارة لتأهيل الفتيات لسوق العمل.

كما استقبلت مديرية العمل في الشرقية عددًا من ذوي الهمم ضمن جهود حصر نسبة التوظيف المقررة قانونًا، حيث جرى متابعة من تم تعيينهم والاستماع إلى مطالبهم لتوفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم، تحقيقًا لمبدأ الدمج الكامل في سوق العمل.

وفي الإسماعيلية، شاركت المديرية في دعم مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" من خلال زيارات ميدانية للمدارس الفنية، حيث أكد المسؤولون أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية حديثة تسهم في تأهيل الشباب وتمكينهم.

أما في القليوبية، فقد شهدت إحدى الشركات تنظيم ندوة توعية في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا"، بحضور العاملين لتعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية. كما نظمت المديرية برنامجًا تدريبيًا للعاملين بها في مجال الحاسب الآلي ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة الجهاز الإداري.

وفي أسيوط، تم تنظيم ندوة موسعة لشرح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور مفتشي العمل ومديري الإدارات ذات الصلة، للتأكيد على أهمية التطبيق السليم لأحكام القانون.

وشهدت المنوفية احتفالية لتكريم أوائل خريجي مراكز التدريب المهني وتوزيع جوائز عينية تشمل معدات وماكينات عمل تساعدهم على بدء حياتهم المهنية، في حين نفذت دمياط دورة جديدة في الخياطة والتفصيل عبر الوحدة التدريبية المتنقلة، بمشاركة عدد من المتدربات.

كما أطلقت مديرية العمل في الإسماعيلية دورة تدريبية في الخياطة بمركز التدريب المهني بمدينة المستقبل، بمشاركة 20 متدربًا، ضمن استراتيجية الوزارة لتأهيل الشباب وتزويدهم بمهارات فنية تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.

وأكد مسؤولو المديريات أن هذه الأنشطة تأتي في إطار توجيهات الوزير محمد جبران بتكثيف الجهود الميدانية للمديريات وربط أنشطتها باحتياجات سوق العمل الفعلية، ودعم خطط التنمية من خلال تعزيز مهارات الموارد البشرية المصرية.