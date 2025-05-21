شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ بالاعتداء ودعوى رؤية.. تفاصيل صدام جورى بكر وطليقها فى محكمة الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محاكم الأسرة مؤخرا وقوف الفنانة جورى بكر وطليقها، بسبب خلاف على حضانة الطفل الصغير وتنظيم الرؤية، ووجهت له اتهاما بالاعتداء عليها داخل شقتها بمدينة 6 أكتوبر، لخلاف بينهما على رؤية طفلهما، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن بداية الخلاف بين الفنانة جورى بكر وطليقها والدعاوى المقامة أمام محكمة الأسرة.

- ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض الفنانة جورى بكر لاعتداء، وذكرت فى بلاغها أن طليقها اعتدى عليها داخل مسكنها، لخلاف بينهما على رؤية طفلهما.

- من جانبه تقدم دفاع طليق الفنانة جورى بكر دعوى رؤية الصغير "تميم" لحين الفصل فى إسقاط الحضانة.

- كما تقدم دفاع طليق الفنانة جورى بكر بدعوى إسقاط حضانتها.

- تضمنت الدعوى أن المنذر إليها كانت زوجة المنذر وأنجب منها على فراش الزوجية بالصغير تميم رامى 9 سبتمبر 2023 إلى أن تم الطلاق بتاريخ 14\8\2024.

- ذكرت الدعوى أن الحياة الزوجية بينهم بلا استقرار نفسى وذلك نظرًا لتأثر المنذر إليها الأم بالأدوار الدرامية التى تقوم بها مما عاد بالسلب على الحياة الزوجية.

- ظل الصغير تميم فى حضانة ورعاية الأم المنذر اليها منذ طلاقها إلا أنه تلاحظ للأب أن الأم منشغله انشغال كامل عن رعاية واحتياجات الصغير وهو فى هذا السن فى أشد الاحتياج لرعاية واهتمام وتواجد كامل على مدار اليوم.

- ذكرت الدعوى أن الأم تعمل فى مهنة التمثيل واصطحاب الصغير معها أثناء التصوير يسبب ضررًا أشد لتأثر الصغير بما يحدث ويدور حوله ويؤثر على صحته ونشأته التى يحتاجها فى هذا السن كون حضانة الصغير رب تتعارض مع طبيعة عمل الأم.