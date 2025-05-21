شكرا لقرائتكم خبر عن موسم صيف 2025.. مطروح تحدد ضوابط إشغالات الشواطئ والكورنيش والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة مطروح، بدء تلقي طلبات الحصول على تراخيص الإشغالات الخدمية بالكورنيش الشرقي لمدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى تراخيص تشوين الشماسي وتشغيل الشواطئ، وذلك استعدادًا لموسم الصيف السياحي لعام 2025.

وأكد رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أن التقديم يتم من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، مشيرًا إلى أن الترخيص يُمنح فقط لأبناء المحافظة، مع تحديد سن المتقدم بين 18 و60 عامًا، وتقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل ملف كرتون، وصورة بطاقة الرقم القومي، وتفاصيل نوع الإشغال أو النشاط.

وشدد جاب الله على أنه سيتم حظر إصدار أي تراخيص إشغالات على كورنيش وسط المدينة أو غربها، نظرًا لما شهده هذا الجزء من أعمال تطوير شاملة، تستهدف الحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير بيئة ترفيهية لائقة للمصطافين.

في السياق ذاته، تواصل محافظة مطروح استعداداتها المكثفة لموسم الصيف، من خلال استكمال أعمال تطوير الكورنيش، وتجهيز الشواطئ، وتوفير الخدمات الأساسية. كما تم رفع درجة التأهب في قطاعات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والمستشفيات، ومرفق الإسعاف، ومجالس المدن، بما يضمن استقبال ملايين الزائرين وتوفير أفضل الخدمات لهم على مدار موسم المصيف.