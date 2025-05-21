شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض نقص الكالسيوم فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

يعد توازن الكالسيوم أمرًا حيويًا لصحة العظام والأوعية الدموية، ويمكن زيادة الكالسيوم في الجسم بطرق مختلفة تكون بدايتها عن طريق النظام الغذائي الغني بأشكال ومصادر الكالسيوم المختلفة، وفي الحالات الشديدة قد يلجأ الطبيب لخيارات أخرى.

وفى التقرير التالى نتعرف على أعراض نقص الكالسيوم:

تخلخل العظام: نقص الكالسيوم يؤدي الي نقص باقي المعادن في العظام مما يؤدي ضمور و انخفاض كثافة العظام مع تقدم العمر.

الكساح: هو مرض يصيب عظام الاطفال في حالة نقص مخزون الكالسيوم مما قد يؤدي الى تقوس الساقين.

التشنج: قلة الكالسيوم يؤدي الى تهيج الاعصاب و العضلات.

لين العظام: عند نقص مخزون الكالسيوم في العظام مع تقدم العمر او حالة الحمل يؤدي الى طراوة و الالام في العظام

العوامل التي تؤثر على امتصاص الكالسيوم:

1- احتياج الجسم: يختلف معدل امتصاص الكالسيوم من شخص لأخر

2- كمية الكالسيوم في الغذاء

3- حموضة المعدة: يمتص الكالسيوم بشكل افضل في المعدة الحامضية.

4- يزيد فيتامين د من امتصاص الكالسيوم

5- نسبة وجود الفسفور في الغذاء بالنسبة للكالسيوم زيادة الفسفور يزيد من الاستفادة من الكالسيوم.

6- وجود الالياف و الدهون بكثرة في الغذاء يعوق من امتصاص الكالسيوم.

7- البروتين وفيتامين ج يزيد من امتصاص الكالسيوم.