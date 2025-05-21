شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على معاش استثنائى؟ هيئة التأمين الاجتماعى تجيب والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من المواطنين عن مدى إمكانية حصولهم على معاش إستثنائي، إذ أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن إتاحة إمكانية الحصول على معاش استثنائي للعاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو شركات القطاع العام، وكذلك المستحقين عنهم ممن لم يسبق لهم الحصول على أي معاش، وذلك في إطار دعم الحالات الإنسانية والاجتماعية الخاصة.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن المعاش الاستثنائي يُمنح في عدة حالات، منها مواجهة الظروف المرضية والاجتماعية القاسية، أو تكريمًا لمن أدوا خدمات جليلة للدولة، كما يُمنح لضحايا الكوارث العامة.

وبشأن خطوات التقديم، أشارت الهيئة إلى أن المستفيد عليه استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عمله السابقة أو من مكتب التأمينات المختص، ثم تقديمه بعد ختمه واعتماده إلى إدارة المعاشات الاستثنائية.

وفي حالة طلب تحسين المعاش لأسباب صحية، يُحول المتقدم إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي وتقرير مدى حاجته لعلاج طويل. أما في الحالات الاجتماعية، فيُجرى بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل وظروف المعيشة.

ويُعرض الطلب، مرفقًا بالتقارير الطبية أو الاجتماعية، على اللجنة التحضيرية، تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا المختصة، والتي تتولى البت في مدى أحقية صرف المعاش الاستثنائي سواء بمنحه أو تحسينه.