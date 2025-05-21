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الصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة يبدأون اليوم امتحانات نهاية العام

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الصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة يبدأون اليوم امتحانات نهاية العام

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 21 مايو 2025 02:00 ص

يبدأ اليوم الأربعاء، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وما يعادلها امتحانات نهاية العام الدراسى، وتستمر حتى الثلاثاء 27 مايو، للعام الدراسى 2024 - 2025، وتوضح النقاط التالية مواعيد الامتحانات:

امتحان الصف الثالث الابتدائي الامتحانات من الخميس 22 مايو إلى الإثنين 26 مايو.

امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله، من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو.

امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو.

امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من السبت 31 مايو  حتى الأربعاء 4 يونيو.

امتحانات النقل للتعليم الفني من السبت  17 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو.

امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادى يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 20 ، 21 مايو.

امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية لصفوف النقل الثانوى العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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