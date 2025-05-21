شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن محاكمة إمام عاشور بتهمة سب وقذف جاره فى السنبلاوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار متابعى لاعب النادى الأهلى إمام عاشور إلى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة الخميس المقبل، لنظر ثانى جلسات محاكمته لاتهامه بسب وقذف جاره عبر وسائل التواصل الاجتماعى، إلى جلسة 22 مايو الجارى، للاطلاع واستكمال الإجراءات.

وفى السطور التالية نرصد معلومات عن محاكمة إمام عاشور:

1 - بدأت الواقعة بنشوب خلاف ومشادة بين اللاعب وأحد جيرانه فى مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بعد انتقال اللاعب إلى النادى الأهلي.

2 - تطور الأمر إلى مشادة عبر منصات التواصل الاجتماعى تضمنت عبارات سب وقذف متبادلة.

3 - تقدم الشاكى بصور واسكرينات من المحادثات والتعليقات الموجودة بين الاثنين على وسائل التواصل الاجتماعى للنيابة.

4 - أحالت النيابة الواقعة إلى محكمة جنح السنبلاوين وتم تدوالها وقررت بعدم اختصاصها نظر الدعوى.

5 - تم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الجرائم المتعلقة بوسائل التواصل.

6 - قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى الجلسات إلى جلسة 22 مايو الجارى للاطلاع واستكمال الإجراءات.