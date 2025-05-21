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الصحة تحذر الحجاج: اتبعوا هذه النصائح الأربعة لتجنب ضربة الشمس.. إنفوجراف

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  • الصحة تحذر الحجاج: اتبعوا هذه النصائح الأربعة لتجنب ضربة الشمس.. إنفوجراف 1/2
  • الصحة تحذر الحجاج: اتبعوا هذه النصائح الأربعة لتجنب ضربة الشمس.. إنفوجراف 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 21 مايو 2025 02:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح للوقاية من ضربة الشمس أثناء أداء مناسك الحج والتى تتضمن:-

1. احرص على البقاء فى الظل.

2. استخدم المظلة كلما أمكن.

3. احرص على التواجد فى أماكن جيدة التهوية.

4. الإكثار من شرب السوائل للحفاظ على مستواها فى الجسم.

 


نصائح أثناء أداء مناسك الحج

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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