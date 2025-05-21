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الخلاصة فى اللغة الإنجليزية.. مراجعة نهائية شاملة لطلاب الثانوية العامة 2025

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الخلاصة فى اللغة الإنجليزية.. مراجعة نهائية شاملة لطلاب الثانوية العامة 2025

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القاهرة - سامية سيد - محمد عبد الرحمن

الأربعاء، 21 مايو 2025 01:00 ص

ضمن استعدادات طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة الإنجليزية في جدول امتحانات عام 2025، يقدّم ”الخليج 365” واحدة من أقوى المراجعات النهائية التي تهدف إلى دعم الطلاب في المرحلة الأخيرة من التحضير، من خلال نماذج أسئلة تحاكي شكل امتحان نهاية العام.

وتأتي هذه المراجعة المتميزة من إعداد الأستاذة إيمان المصري، معلمة اللغة الإنجليزية، حيث تضم مجموعة مختارة من الأسئلة التي تُمكن الطلاب من اختبار مستواهم الحقيقي في المادة، والتدريب العملي على نمط الأسئلة الرسمي وطريقة الحل النموذجي.

وقد تم إعداد هذه النماذج استنادًا إلى مراجعة دقيقة لجميع أجزاء المنهج الدراسي، بالإضافة إلى تحليل شامل للامتحانات السابقة والنماذج الاسترشادية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، ما يجعلها وسيلة فعالة للمراجعة السريعة والمكثفة، خصوصًا في الأيام الحاسمة قبل دخول اللجان.

ويحرص الخليج 365 على تقديم محتوى تعليمي متميز لطلاب الثانوية العامة من خلال التعاون مع أبرز خبراء ومعلمي المواد، لتوفير مراجعات شاملة، وتقديم أسئلة متوقعة مطابقة لمواصفات ورقة الامتحان الرسمية، بما يُسهم فى رفع معدلات التركيز والثقة لدى الطلاب

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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