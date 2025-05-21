شكرا لقرائتكم خبر عن الخلاصة فى اللغة الإنجليزية.. مراجعة نهائية شاملة لطلاب الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ضمن استعدادات طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة الإنجليزية في جدول امتحانات عام 2025، يقدّم ”الخليج 365” واحدة من أقوى المراجعات النهائية التي تهدف إلى دعم الطلاب في المرحلة الأخيرة من التحضير، من خلال نماذج أسئلة تحاكي شكل امتحان نهاية العام.

وتأتي هذه المراجعة المتميزة من إعداد الأستاذة إيمان المصري، معلمة اللغة الإنجليزية، حيث تضم مجموعة مختارة من الأسئلة التي تُمكن الطلاب من اختبار مستواهم الحقيقي في المادة، والتدريب العملي على نمط الأسئلة الرسمي وطريقة الحل النموذجي.

وقد تم إعداد هذه النماذج استنادًا إلى مراجعة دقيقة لجميع أجزاء المنهج الدراسي، بالإضافة إلى تحليل شامل للامتحانات السابقة والنماذج الاسترشادية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، ما يجعلها وسيلة فعالة للمراجعة السريعة والمكثفة، خصوصًا في الأيام الحاسمة قبل دخول اللجان.

ويحرص الخليج 365 على تقديم محتوى تعليمي متميز لطلاب الثانوية العامة من خلال التعاون مع أبرز خبراء ومعلمي المواد، لتوفير مراجعات شاملة، وتقديم أسئلة متوقعة مطابقة لمواصفات ورقة الامتحان الرسمية، بما يُسهم فى رفع معدلات التركيز والثقة لدى الطلاب