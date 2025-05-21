شكرا لقرائتكم خبر عن صنع فى مصر.. "نيرك" يوطن إنتاج عربات المترو والسكك الحديدية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تعمل وزارة النقل على توطين عدة صناعات لتقليل الاعتماد على العملة الصعبة، والاعتماد على التصنيع المحلى، والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، والمترو والقطارات بكل أنواعها، من بين الصناعات التى تعمل الوزارة على توطين صناعتها فى مصر.

وتتعاون وزارة النقل مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية، من خلال الشراكة مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيرك" لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق، حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة 40 قطار مترو بإجمالى "320 عربة" لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث وجارى إنشاء المصنع بمنطقة شرق بورسعيد.

جارى إنشاء مصنع شركة نيرك بمنطقة شرق بورسعيد

يتم تمويله من بنوك الأهلي المصري وCIB والعربي الأفريقي

مساحته 300 ألف متر مقسمة على ثلاث مراحل كل مرحلة 100 ألف متر مربع

المرحلة الأولى ستكون مصنعاً لعربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق

المرحلة الثانية لتصنيع الوحدات المتحركة للمونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائي الخفيف

المرحلة الثالثة لإعادة تأهيل العربات القديمة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية.

المصنع يخدم خطط الدولة لتوطين صناعات السكك الحديدية والوحدات المتحركة بالجر الكهربائى.

ينتج المصنع فور تشغيله 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة للخطين الثاني والثالث

نيرك يستهدف تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل لـ80 %.